Alejandro Valverde tõusis Jaan Kirsipuuga ühele pulgale

Alejandro Valverde (Foto: AFP/Scanpix)

Eesti ratturitest on selle maagilise piiri ületanud vaid Jaan Kirsipuu ja enne Valverdet oli saavutusega hakkama saanud vaid üks hispaanlane. Tegevratturitest on kolmekohaline arv võite ette näidata Tom Boonenil, Mark Cavendishil ja André Greipelil, kuid nemad pole võitnud suurtuuri. Movistari meeskonna liider krooniti aga 2009. aastal Vuelta üldvõitjaks, vahendas Rattauudised.ee.

“See on eriline võit,” kinnitas 36-aastane Valverde. “Mitte ainult tähise poolest, vaid ka selle poolest, kuidas see juhtus. Võitsin tõsiseid rivaale ja meeskond töötas kõvasti, et seda minu jaoks lihtsamaks teha. Ausalt öeldes, et mõelnud ma 100. võidu peale enne, kui võitsin nädal varem Murcias. Siis jäi mul tähisest kaks võitu puudu ja teadsin, et olen Andaluusias heas vormis ning kaks-kolm etappi sobivad mulle. Lõpuks läks kõik nii, nagu olime plaaninud.”

Mis saab edasi? “Kui lubate mul unistada, siis üritaksin veel üht Vuelta üldvõitu ja loomulikult maailmameistrivõistluste kulda. Olen MM-idel kõige rohkem esikolmikusse jõudnud rattur, kuid ma pole veel särki kanda saanud. Sellest ma veel unistan,” vastas stabiilsusega hiilgav vanameister.

Valverde on karjääri jooksul võitnud 17 mitmepäevasõitu ja 21 ühepäevasõitu, saanud 62 etapivõitu ja kuus MM-medalit ning lõpetanud kõikide suurtuuride esikolmikus. Samuti on Valverde lõpetanud neli korda hooaja maailma edetabeli liidrina.

“Võita on alati raske, kuid praegu on see veel keerulisem, sest võidusõidud on tugevate meeskondade poolt rohkem kontrollitavad. Jätkan tippspordis nii kaua, kuni jalad seda lubavad,” kinnitas Valverde, kelle leping Movistariga vältab 2019. aasta lõpuni.