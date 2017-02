Mihkel Räim hooaja avastardist: tundsin end tõusudel mugavamalt, kui siledal kihutades

Mihkel Räim (Foto: Cycling Academy Team)

Esikoha pälvis viimasel tõusul edukalt rünnanud Itaalia koondislane Fabio Felline, kes edestas 25 sekundiga Romain Hardyt (Fortuneo – Vital Concept) ja kaasmaalast Mauro Finettot (Delko Marseille Provence KTM), vahendas Rattauudised.ee.

Räim tegi oma Facebooki lehel sõidust kokkuvõtte:

„Hooaeg on avatud, küll mitte edukalt, aga siiski sai ratas joonele pandud. Mingis mõttes tüüpiline Itaalia sõit, väikesed teed, tõusud, laskumised ja motiveeritud itaallased. Esimese stardi kohta oli enesetunne päris korralik, kui võrrelda eelmise aastaga. Siis osalesin madalama tasemega sõidul ja tunne polnud väga kiita.

Kartsin eelkõige tõuse, et seal raputatakse mind maha, kuid võib isegi öelda, et seal tundsin end mugavamalt, kui siledal kihutades. Andis tunda, et jalgades pole võistlukiirust ning meestel, kellel mõned tuurid või ühepäevasõidud tehtud, on teine minek.

Suurem selektsioon sõidul tehti hoopis laskumistel – vahepeal hakkas sadama ning oli mõned kukkumised. Seetõttu läks punt mitmel korral pooleks. Esimene kord tulime ilusti suure pundiga tagasi. Ees oli ca 40 meest ja siis meie punt. Teisel korral juhtus sama. Teadsin, et pean tõusul ees olema ja laskumisele heal positsioonil minema, aga järelikult ei olnud õigel positsioonil ning kolmandal korral me enam tagasi ei tulnud. Tegelikult korra isegi tulime, kuid siis otsustasid paar meest jala sirgu lasta ning korra tekkis nn peata olek pundis ja seda vahet me enam tagasi teha ei suutnud. Kiirus oli suur ja tuul samuti tugev.

Lõpuringidele jõudes tegime ühe tiiru ja siis otse pessu. Seekord sedapsi, kuid sain korraliku pingutuse ning uued võistlused koputavad uksele ja seetõttu ei tasu põdeda. Kolmapäevast pühapäevani osalen Andaluusia velotuuril, mis pole üldse minu tass teed, kuid saan viis päeva võistelda ning rütmi sisse elada. Marsruut on ronijatele ja pean lootma äraminekukatsetele. Saab olema põnev. Pärast seda osalen kuu lõpus peetavatel Belgia klassikutel Omloop Het Niuwsblad ja Kuurne-Brüssel-Kuurne.“