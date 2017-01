Kogenud hollandlane toob Räime klubisse suurtuuride kogemust  

Dennis van Winden (Foto: Reuters/Scanpix)

Eesti jalgratturi Mihkel Räime koduklubi Cycling Academy järgmise aasta koosseisu üks kogenumaid mehi on Dennis van Winden, kes noorematele kolleegidele vajalike näpunäiteid saab jagada. Cycling Academy järgmise aasta koosseisust leiab tosin uusproffi, keskmine vanus on kõigest 24 aastat ning seetõttu kuluvad kogemused marjaks ära.

"Oleme noorim profimeeskond, kuid mina olen sõitnud suurtel klassikutel ja suurtuuridel ning saan olla eeskujuks," lausus 29-aastane hollandlane, vahendab Rattauudised.ee. "Mäletan, et ma ei saavutanud alla 23-aastasena neid tulemusi, mida tahtsin. Mu uued tiimikaaslased on eelduste kohaselt sarnases seisus. Loodan, et kasvame üheskoos ning suudame üheskoos suurtuuridel ja klassikutel heade tulemuste nimel kaasa rääkida."

Kaks eelmist hooaega Team LottoNL-Jumbo koosseisu kuulunud van Winden kerkis esile 2007. aastal Rabobank Development Teami siirdudes. Kolme aasta jooksul tuli ta Hollandi meistriks temposõidus, etapi Vuelta Ciclista Leonil, Olympias Touril ja Britannia tuuril. Loogilise jätkuna tuli leping Rabobanki World Touri meeskonnaga.