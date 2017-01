FOTOD | 105-aastane jalgrattur püstitas tunnisõidu maailmarekordi

Prantsusmaal Saint-Quentin-en-Yvelines'is püstitati kuni 105-aastaste tunnisõidu maailma tipptulemus. Täpselt nii vana Robert Marchandi jaoks loodi eraldi kategooria ja prantslane läbis velodroomil 60 minutiga 22,547 kilomeetrit.

"Nüüd ootan konkurenti," sõnas Marchand, kes seni on omas klassis ainus võistleja. Ta lisas, et on minevikus näidanud ka paremaid aegu ja sõitnuks seegi kord kiiremini.

"Ma ei näinud hoiatust, et mul on jäänud kümme minutit," sõnas Marchand pärast ettevõtmist. "Sel juhul oleksin sõitnud kiiremini ja saanud parema tulemuse. Ma ei ole väsinud. Ma arvasin, et mu jalad valutavad, aga nad ei valuta. Hoopis käed valutavad, kuskilt peab ju valutama."

Kolm aastat tagasi läbis värvika elukäiguga Marchand - endine tuletõrjuja, Venetsueela veokijuht ja Kanada puuraidur - samas kohas tunniga 26,927 kilomeetrit, parandades ühtlasi enda nimel olnud maailmarekordit üle saja-aastaste kategoorias.

Et tõeline veteranrattur võinuks näidata paremat tulemust, nõustus ka tema arst Veronique Billat. "Ta tegi suure vea. Ta lõpetas viimase kuu jooksul liha söömise, kuna oli šokeeritud teadetest loomade julma kohtlemise kohta," lausus Billat agentuurile AP.

Jalgratta tunnisõidu absoluutne maailmarekord kuulub hetkel britt Bradley Wigginsile, kes sõitis 2015. aastal tunniga 54,526 kilomeetrit.