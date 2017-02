Taaramäe tegi Kristoffi heaks tööd, aga norralane jäi teiseks

Alexander Kristoff (Foto: AFP/Scanpix)

Etapil oli kaks teise kategooria tõusu, aga distantsi teine pool oli tasasem, mis lubas sprinteritel grupifinišis oma võimeid näidata. Esimeseks tuli prantslane Arnaud Demare (FD), kes edestas Taaramäe meeskonnakaaslast Alexander Kristoffit ja kaasmaalast Christope Laporte'i (Cofidis).

"Enesetunne oli nagu parem ja veidi jõulisem ning sain seda okeid olemist ka Kristoffi jaoks ohverdada. Sprinter pole kunagi õnnelik kui ta lõpetab teisena. Mägedes ja klassikutel on lugu teine," lausus Taaramäe oma Facebooki lehekülje vahendusel.

"Kuid tiim töötas jälle vigadeta ja oli lahe päev, nii et võib-olla Alex ise oli veidi pettunud. Ütles veel, et oli tugevam kui Demare, kuid see ei tähenda sprindis alati võitu. Peab tegema õigel ajal ka õige manöövri."

Kokkuvõttes jätkab liidrina prantslane Lilian Calmejane (Direct Energie), kellele järgnevad veel üks Katjuša mees Mads Würtz Schmit (+0.17) ja prantslane Tony Gallopin (Lotto Soudal). Taaramäe on 19. (+8.17) ja Jakin 63. (+21.45).

Täna lõpetab velotuuri 12-kilomeetrine eraldistardist sõit. "Spekuleerides usun, et jõuan mingi okei tulemuseni, kuid siiski siledal kaotan ilmselt liiga palju, et hiljem lõpu 3 km põntsul see tasa teha," arvab Taaramäe. "Seega päris etteotsa jõudmine oleks hetke vormi arvestades liiga palju tahetud. Minu jaoks esiots on top 3. Muu on juba teise järguline tulemus."

"Huvitav saab olema ka see, et mis nüüd kokkuvõttes saab. Velotuuri juhib 17 sek eduga prantslane Calmejan meie Mads Würtzi ees, kes on endine U23 MM meister temposõidus ja võitis eelmine aasta juba ka päris meeste eraldistardi Taani velotuuril...huvitav huvitav."