Astanast lahkunud itaallane hakkab mägiratturiks

Astana jalgrattur (Foto: LaPresse/Scanpix)

Mägirattasõidus Malacarnel suuri kogemusi pole, kuid 2005. aastal krooniti ta cyclo-crossi juuniorite maailmameistriks, kirjutab rattauudised.ee. Mägirattasõidus keskendub Malacarne maratonidele.

„Kuu aega tagasi sain tänu DMT taga olevale Zecchetto perekonnale meeskonnaga kontakti. Otsustasin keskenduda mägirattasõidule, millega olen väga vähe kokku puutunud. Võtan osa kõikidest tähtsamatest võidusõitudest. Teen debüüdi ilmselt 26. jaanuaril Hispaanias Costa Blanca Bike Race’il,“ rääkis Malacarne.

Kahel viimasel aastal Astanad esindanud Malacarne kinnitas, et sai teisigi pakkumisi, kuid need ei motiveerinud teda. „Minu vorm on juba hea. Olen rattaga sõitnud ja mägedes jooksnud. Pean tehnikat järele aitama ja seetõttu olen cyclo-crossi võistlustel osalenud,“ ütles Malacarne.