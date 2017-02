Võitlus terrorismiga: Belgia klassikute ajaks võetakse kasutusele uued turvameetmed  

Liege - Bastogne - Liege velotuur (Foto: AFP/Scanpix)

Pärast hooaja alguse jalgrattasõite soojades maades on varsti käes aeg kevadisteks klassikuteks. Olukord Euroopas on ärev ja et vältida terrorismiga kaasnevaid ebameeldivaid sündmusi, võetakse vähemalt Belgias kasutusele senisest tugevamad turvameetmed.

Lühidalt öeldes suletakse liikluseks ristmikud, seljakotid otsitakse läbi ja tänavatel on tavapärasest rohkem relvastatud üksuseid. Et pahandusetekitajad ei saaks ratturite sekka sõita, blokeeritakse ristmikud haagiste ja betoonplokkidega. Suuremat tähelepanu pööratakse stardi- ja finišilinnakutele ning olulisematele mägedele, vahendab Rattauudised.ee.

Mitme Belgia klassiku korraldaja Wim van Herreweghe ütles, et turvameetmete osas tehakse tihedat koostööd kohalike omavalitsuste ja politseiga.

"Järgime juhiseid, mis on koostatud kolmanda astme terroriohu kohta. Lisaks kümnetele politseinikele on meil avalikes kohtades sada korrakaitsjat, kes kontrollivad kotte. Soovime teha nii, et autod ei saaks rajale sõita. Seda on võimatu raja terves ulatuses garanteerida, kuid keskendume nendele kohtadele, kuhu on oodata palju inimesi," rääkis van Herreweghe.