Philippe Gilbert: on aeg jälle võitma hakata

Philippe Gilbert (Foto: AFP/Scanpix)

Viis aastat BMC-d esindanud ja alates sellest hooajast QuickStep-Floorsi meeskonnas sõitev Philippe Gilbert loodab, et uus tööandja toob ka uue hingamise.

2012. aastal grupisõidus maailmameistriks kroonitud ja 2014. aastal oma viimase suure klassiku võitnud Gilberti viimased hooajad pole loodetud moel kulgenud. Tänavu jagab Gilbert vastutusekoormat Tom Booneniga, kes lõpetab profikarjääri pärast kevadisi võidusõite, ja see annab koos startides mõlemale mehele rohkem tegutsemisvabadust, vahendab Spordipartner.ee.

2014. aastal Amstel Gold Race'il esikoha pälvinud Gilbert kinnitas, et tema eesmärk on jätkuvalt võita suuri klassikuid. „Eelmine hooaeg läks aia taha, sest murdsin halval ajal sõrme. On aeg jälle võitma hakata,“ rääkis 34-aastane Belgia rattaäss.