Endalt korduvalt elu üritanud võtta MM-i hõbedamees on 11 korda haiglasse viidud

Ivan Gutierrez (vasakul) (Foto: Reuters/Scanpix)

2005. aasta maanteesõidu maailmameistrivõistlustel temposõidus hõbemedali võitnud ja grupisõidus kuus korda Hispaania meistriks kroonitud Ivan Gutierrez tunnistas avameelses intervjuus, et tema profikarjääri lõpuaastad kujunesid õudusunenäoks. Movistari meeskonda kuuludes üritas ta endalt mitmel korral elu võtta ja vigastuste tõttu viidi teda koguni 11 korda haiglasse.

Esimest korda üritas Gutierrez enesetappu 2013. aasta märtsis 35-aastasena. „Ma ei tea, miks seda tegin. Midagi oli mu peas valesti. Ma polnud õnnelik. Tundsin, et minul lasub liiga suur vastutus ja rattasport on liiga stressirikas,“ vahendas Rattauudised.ee kahekordse Eneco Touri võitja sõnu. „Esialgu manustasin iga kättesaadava tableti, et püüda mind ümbritsevate inimeste tähelepanu. Hiljem püüdsin endalt mitmel korral elu võtta, sest ma ei näinud olukorrast väljapääsu.“

Üheks Gutierrezi seisundit hästi kirjeldavaks olukorraks oli 2013. aasta Tour de France’il juhtunu. 9. etapil korraldas Movistar Püreneedes võimsa rünnaku, isoleerides Chris Froome’i. Gutierrez jättis aga pealtnäha mõjuva põhjuseta velotuuri pooleli.

„Katkestasin paanika tõttu. Tahtsin lihtsalt välja astuda ja kaduda. Keegi ei saa kõva häälega öelda, et tal on depressioon, sest siis satub leping ohtu. Pidin valetama ja ütlema, et mul oli teadmata põhjusel väga halb päev,“ rääkis Gutierrez.

Väljapääsu leidis Gutierrez jalgpallist, kui kohaliku meeskonna juhendaja teda treeneritetiimi kutsus. Endise sportlase tervis pole aga täiel määral taastunud. Ta peab iga päev tegema kahe-kolme tunni pikkuse lõunauinaku.