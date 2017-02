Selgus järgmise aasta Tour de France'i stardilinn

Tour de France (Foto: Reuters/Scanpix)

See on kuues kord, kui Tour algab Vendeest, vahendab Spordipartner. Varasemalt on seda tehtud 1976., 1993., 1999., 2005. ja 2011. aastal. 660 000 elanikuga Vendee piirkond on koduks Direct Energie meeskonnale.

Ajalehe Le Telegramme andmetel saab Grand Departi keskuseks olema Puy du Fou ajalooline teemapark.

Tänavuse Touri alguseks kogunevad ratturid Saksamaa linna Düsseldorfi, 1. juulil on kavas 13 km individuaalne temposõit.