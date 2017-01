Froome: WADA peab ravi eesmärgil kasutatavate keelatud ainete tarvitamist piirama

Chris Froome (Foto: AFP/Scanpix)

Teema on eriti tugevalt päevakorral Suurbritannias, sest häkkeri rünnaku tulemusel lekkis ajakirjandusse fakt, et 2001. aastal sealse rahvusnaiskonna mänedžerina töötanud Simon Cope transportis toona Bradley Wigginsile ravimeid. Parlamentaarse uurimise käigus kinnitas praegu Sky tiimi juhina töötav Dave Brailsford, et kott sisaldas keelatud ainet Fluimucili, mis aitab paremini vabastada hingamisteid, vahendas Rattauudised.ee.

Astmat põdeval Wigginsil oli Fluimucili kasutamiseks luba olemas enne 2011. ja 2012. aasta Tour de France’i ning enne 2013. aasta Giro d’Italiat. Froome’i sõnul ei tee sellised erandid ja mitmeti tõlgendamine alale head.

„Fakt on see, et me arutame tulemuste kehtivuse üle ja võimud peavad sellega tegelema. Peame selle lõpetama, et selliseid küsimusi enam ei küsitaks. Praegune olukord näitab, et süsteemis esineb puudujääke,“ märkis Froome.

Sky meeskonna liider pole ka ise selles küsimuses „puhas poiss“. 2014. aasta Romandia tuuri käigus manustas ta ravi eesmärgil suukaudselt kortikosteroidi. Prantsuse meedia kritiseeris seda teravalt, kuid toona oli Froome’i tegevus lubatud.