Austraalia tipprattur siirdub Venemaa lipu alla

Shane Perkins (Foto: AFP/Scanpix)

"Venemaa on andnud mulle teise võimaluse, et teha teoks oma unistus võistelda Tokyo olümpial. See on mulle märgilise tähendusega, sest minu isa (Darryl Perkins) osales Tokyo olümpial 1964. aastal. Olen sel teemal rääkinud ka Austraalia Tippspordi Programmi esindajatega ning mul on nende toetus," lausus seitsmekordne Austraalia meister Perkins, vahendab Spordipartner.

Perkins tuli 2012. aastal Londoni olümpial sprindis pronksile. Lisaks on ta kahekordne maailmameister: 2011. aastal keirinis ja 2012. aastal võistkondlikus sprindis.