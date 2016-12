Kõige meediasõbralikumaks ratturiks valiti Chaves

Esteban Chaves (Foto: Reuters/Scanpix)

Auhind antakse ratturile, kes teeb pingutusi, et teha meediaga koostööd ning austab meedia iseseisvat rolli professionaalse jalgrattaspordi kajastamisel, vahendas Rattauudised.ee.

AIJC president Raymond Kerckhoffs kiitis Girol teise koha saanud ja Lombardia ühepäevasõidu võitnud Chavese suhtumist: “See on hea, et nii andekas suurtuuride rattur nagu Esteban Chaves mõistab, miks on oluline hoida head läbisaamist meediaga. See auhind on ka Orica-BikeExchange meeskonnale, kes aitas tekitada suurepärase tööalase läbisaamise meediaga terve 2016. aasta jooksul.”

Kerchhoffs tõi välja, et Chaves teenis suure imetluse oma agressiivse sõidustiiliga 2016. aastal ning kiitis teda siiruse eest meediaga suhtlemisel nii pärast edukat kui ka ebaõnnestunud võistlust.

“Liidu jaoks oli Chavese üks hooaja tipphetki see, kui ta tunnistas lüüasaamist Giro d’Italial ja ta vanemad õnnitlesid palavalt Vincenzo Nibalit, kui viimane oli Giro viimase mägise etapiga nende pojalt roosa liidrisärgi võtnud,” lisas Kerckhoffs.