Hollandi tipprattur: kõik dopingutestid võiksid olla avalikud

Mathieu van der Poel (Foto: AFP/Scanpix)

Eesmärk oli näidata, et nad ei kasuta keelatud aineid ravi eesmärgil, mis on tänapäeva tippspordis kujunenud paraku üsna levinud võtteks, kirjutab Spordipartner.

"Võib-olla on hea, kui me teeme kõik selle tulevikus avalikuks," sõnas van der Poel. Minu pärast võiks iga testi online'i panna. Vaja on rohkem läbipaistvust ja see võib olla spordi jaoks murranguline hetk."

Ratturid peavad dopinguvormi panema kirja kasutatavad ravimid ja toidulisandid ning eriloaga lubatud ained. Van der Poeli paberil on kirjas, et ta manustab igapäevaselt multivitamiine ja punapeedimahla.