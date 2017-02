Tokyo olümpia grupisõidu rada sobib klassikute spetsidele  

Tokyo 2020 logo (Foto: AFP/Scanpix)

Internetti on lekkinud 2020. aasta Tokyo olümpia jalgratta maantee grupisõidu rada, mis koosneb 15,7 km pikkusest ringist ja kahest mäest. Hollandi telejaama NOS-i andmetel läbivad mehed ringi 16 ja naised 7 korda.

Raja kaarti jagas oma Twitteri kontol ka Hollandi koondise tehniline direktor Thorwald Veneberg. Samas pole Rahvusvaheline Olümpiakomitee seda veel heaks kiitnud, vahendab Rattauudised.ee.

Ringidele jõudmiseks peavad ratturid esmalt sõitma Tokyo edelaossa ja siis, kui ringid on läbitud, sõidavad ratturid sama teed pidi tagasi. Finiš asub tõusu peal.

Kumbki tõusudest pole väga karm. Võrreldes Rio mägedega sobivad need rohkem ratturitele, kellele meeldivad mägised ühepäevasõidud. Esimene tõus olevat kõigest 1,7 km pikkune ja 3,2-protsendilise tõusunurgaga. Teine mägi on 2,3 km pikk ja keskmine tõusunurk on 3,7 protsenti.

Valitsevatele olümpiavõitjatele Greg van Avermaetile ja Anna van der Breggenile peaks see trass hästi sobima.