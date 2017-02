Taaramäe uuest hooajast: hea on lõpuks ometi jälle võidu kihutada

Rein Taaramäe (Foto: Tairo Lutter/Scanpix)

Taaramäe ja HP BTP-Auber93 meeskonnas sõitev Alo Jakin lõpetasid avaetapi peagrupis - Jakin sai 17. ja Taaramäe 50. koha.

"Jalg sai küll nii-öelda soojaks, kuid sellega kaasnes ka valu ja paras haamer, mis pärast 158 km sõitu tekkis," kirjutas Taaramäe oma Facebooki lehel. "Pean tunnistama, et sõidu lõpus oli päris raske! Ettevalmistus on küll hea olnud, aga eks see nii-öelda käima saamine võtab natuke aega."

"Võtan nüüd päev korraga ja proovin esimestega sammu pidada, et viimaseks, pühapäevaseks raskemaks temposõidu päevaks konkurentsis püsida," jätkas Taaramäe. "Kui see õnnestub, siis võib siit ka arvestatav tulemus tulla, kuid lihtne see konkurentsis püsimine olema ei saa."

"Hea on lõpuks ometi jälle numbrit selja peal kanda ja stardist finišini võidu kihutada. Parim asi minu elus," lõpetas Taaramäe postituse.