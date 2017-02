Dubai velotuuri neljas etapp jäi tugeva tuule tõttu ära

Dubai velotuur (Foto: AFP/Scanpix)

Kuna kokkuvõttes on vahed väikesed, oli eilseks kavandatud raskemat sorti lõpuga etapp määrava tähtsusega, vahendab portaal Rattauudised.ee. Sunnitud puhkepäev tähendab, et suure tõenäosusega pälvib teist aastat järjest üldvõidu sakslasest sprinter Marcel Kittel (Quick-Step Floors), kelle edu hollandlase Dylan Groenewegeni (Team LottoNl-Jumbo) ees on 8 sekundit.

“Tegemist oli üksmeelse otsusega, sest ilmaprognoosi kohaselt on oodata tuult kiirusega kuni 65 km/h. UCI reeglite kohaselt ei saanud me grupisõitu asendada ka lühikese eraldistardiga, sest see muutnuks velotuuri olemust,” seisab korraldajate ametlikus teates.

Ka eilsel etapil puhunud tugev tuul segas rattureid, sest tõi teedele liiva ja lõhkus peagrupi.

See pole esimene kord, kui rattavõistlus tugeva tuule tõttu ära jääb. Tuule tõttu muudeti 2015. aasta Omaani velotuuri ühe etapi asukohta ja tühistati hiljem liigse kuumuse pärast. Almeria ühepäevasõitu on seepärast oluliselt lühendatud ja mulluse Tour de France’i etapi lõpp toodi Mont Ventoux’lt allapoole mäe tipus möllanud tormi tõttu.