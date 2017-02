Belgia tippmeeskonnad ei julge Türki võistlema minna

Lotto-Soudal (Foto: AFP/Scanpix)

World Touri kuuluva Lotto-Soudali mänedžer Marc Sergeant kinnitas, et tänavusest Türgi velotuurist Belgia klubi riigis valitseva ebaturvalise olukorra tõttu osa ei võta.

Olukord oli pingeline ka mullu ja seetõttu läks Sergeant ka isiklikult kohale. „Vahejuhtumeid ei esinenud ja turvalisusele pöörati palju tähelepanu,“ vahendas Rattauudised.ee Sergeant'i sõnu. „Iga saja meetri tagant oli agenti näha. Aasta jooksul on aga palju juhtunud: uued rünnakud, riigipöördekatse. Lugesin, et 10 000 inimest on arreteeritud. Kõiki neid põhjuseid arvestades otsustasime sel aastal Türgi velotuurile mitte minna.“

Teise Belgia tippmeeskonna Quick-Step Floorsi juht Patrick Lefevere sõnul kuulus Türgi velotuur mullu oktoobris veel tänavusse võistluskalendrisse. „Detsembris toimunud treeningulaagris küsisime ratturitelt, kes sooviks sinna võistlema minna? Keegi polnud selle poolt,“ lausus Lefevere.

Lotto-Soudal ja Lampre-Merida olid eelmisel aastal ainsad Türgi tuurist osa võtvad World Touri meeskonnad. Tänavu kuulub Türgi tuur World Touri kalendrisse ja koha kindlustamiseks peavad korraldajad kohale meelitama vähemalt kümme World Touri tiimi. Praegu on nõusoleku andnud vaid Bahrein-Merida.