Endine Tour de France'i võitja vigastas tõsieluseriaaliks treenides tõsiselt jalga

Bradley Wiggins (Foto: AFP/Scanpix)

Eelmise hooaja järel tippspordist loobunud Wiggins sai trauma, kui harjutas Austrias lumekrossi, kirjutab Spordipartner.ee.

„Käisin spetsialisti juures ja mul on väike jalaluumurd. Pean kolm kuni kuus nädalat puhkama. Hea uudis on see, et operatsiooni ega lahast pole vaja,“ kirjutas Wiggins oma Twitteri kontol.

Wiggins vigastas sääremarja ka võtete avanädalal, kuid oli võimeline jätkama.

Mitmeid talispordialasid kätkeva „The Jump“ võtetel vigastada saamine pole midagi uut. Eelmisel aastal vigastas võimleja Beth Twiddle kukkumise tagajärjel tõsiselt selga ja talle tuli teha operatsioon.