Teenekas rattatreener Rein Kirsipuu: BMX on väga õige asi

"Ma olin omal ajal BMX-i ja muude alades suhtes skeptiline, aga siis, kui selgus, et väga paljud maanteesprinterid - Austraaliast ja teised - on kasvanud välja BMX-ist, siis mul tekkis huvi selle ala vastu ja tundub, et on väga õige asi," sõnas Kirsipuu intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Juba noorest peast saavad ratturid hea ettevalmistuse, osavuse ja julguse arendamisel. Mina ja paljud treenerid soovitasid sügisel just krossisõitu ja muid selliseid spordialasid, mis osavust arendavad," jätkas Kirsipuu. "BMX on kindlasti väga hea ala tulevase ratturi ettevalmistamisel."

Kui elutööpreemiat võib mõnes mõttes pidada märgiks karjääri lõpu kohta, siis olümpiavõitja Aavo Pikkuusi endine juhendaja ning tuntud rattameeste Toomas ja Jaan Kirsipuu isa viimased tegemised ongi seotud just BMX-iga.

"Eks ma olengi juba mingil määral kõrvale astunud. Tunnen muidugi rattaspordi vastu endiselt huvi ja mõningates asjades olen püüdnud natuke aktiivne ka olla. Viimane üritus, millega olen tegelenud, oli mõned aastad tagasi BMX-i raja ehitamisel kaasa löödud. See oli ka vast viimane tõsisem ettevõtmine."