Räim mainekale rattaportaalile: eestlased hakkavad silma paistma hiljem kui teised rahvused

Mihkel Räim (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Räim rääkis intervjuus, kuidas ta jõudis otsuseni Iisraeli klubiga leping sõlmida ning meenutas muu hulgas ka juunis Kanadas toimunud mitmepäevasõitu Tour de Beauce, kus ta võitis kaks etappi.

„Ma ei saa ennast võrrelda Peter Saganiga, Mathieu van der Poeliga või teiste selliste ratturitega,“ tõdes Räim. „Tundub, et eestlased arenevad üldse aeglasemalt. Me hakkame silma paistma hiljem, kui teised rahvused ja mõnikord ei hakka me üldse silma paistma, sest me oleme enne juba karjääri lõpetanud.“

„Seega pean püstitama realistlikud eesmärgid,“ jätkas 23-aastane eestlane. „Ma ei saa oma eesmärgiks panna Milano-San Remo, Strade Bianche'i või Pariis-Roubaix' (kohest) võitu, kuid ma tahan neid tulevikus võita. Need on mu unistusteks olnud alates ajast, mil olin väike poiss.“

"Üks sõit, millel ma tuleval aastal tahan tõesti hästi esineda, on Tro-Bro Leon Prantsusmaal. Mulle meeldivad rajad, millel on munakivisektorid. See oli eelmisel aastal mu suureks eesmärgiks ning ma lõpetasin üheksandana.“

Loe Cyclingnewsi täispikkuses ingliskeelset lugu SIIT.