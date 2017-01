Caleb Ewan teenis Austraalias juba kolmanda etapivõidu

Jalgrattasport. (Foto: AFP/Scanpix)

Austraalias jätkuva kõrgetasemelise World Touri kalendrisse kuuluva mitmepäevasõidu Tour Down Under täna sõidetud neljanda etapi võitis taas kodupubliku rõõmuks Caleb Ewan (Orica-Scott).

Neljast etapist kolmel võidu võtnud Ewanile järgnesid täna Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ja Danny van Poppel (Sky), kirjutab Rattauudised.ee.

Kuna kõik üldarvestuse favoriidid said täna kirja võitjaga sama aja, siis kokkuvõttes on esikolmik endine. Liidrina jätkab Richie Porte (BMC), teist kohta hoiab Gorka Izagirre (Movistar) ning kolmas on Johan Esteban Vhaves (Orica-Scott).

Homsel künklikul etapil on võimalik üldarvestuses veel korrektuure teha. Velotuur lõpeb pühapäeval Adelaide’i linnaringidel sõidetava lühikese etapiga.