Austraalia rattatiim sai Hiina rahade toel farmklubi

Jalgrattasport. (Foto: AFP/Scanpix)

World Touri tasemel kaasa tegev Austraalia meeskond Orica-Scott sai endale farmklubi. Mitchelton-Scotti näol on tegemist kontinentaaltiimiga, kuid eriliseks teeb uue võistkonna tuleku asjaolu, et raha selleks tuleb valdavalt Hiinast ja meeskond on seal ka registreeritud.