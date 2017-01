54-aastane igiliikur teeb tippspordiga lõpparve

Cyclo-coss (Foto: AFP/Scanpix)

Godart, kes valiti MM-il osalevasse Luksemburgi koondisse viimati 2002. aastal, tunneb MM-i rada läbi ja lõhki, sest elab võistluspaigast kümnekonna kilomeetri kaugusel. Võimalus võistelda tänavusel MM-il avanes pärast seda, kui alaliit sai endale uue presidendi, vahendas Spordipartner.ee.

1997. aastal esmakordselt cyclo-crossi võistlusel osalenud Godart on tulnud üheksa korda Luksemburgi meistriks. Viimati juhtus see 2009. aastal. Lisaks on Godart võitnud kuus kulda mägirattakrossis, ühe mägiratta downhillis ja kolm maantee grupisõidus.