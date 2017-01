FDJ-i mänedžer kritiseeris UCI laienemisplaani

Rahvusvahelise Jalgrattaliidu (UCI) logo (Foto: AFP/Scanpix)

Madiot ei mõista, miks oli vaja suurendada World Touri võidusõitude arvu 27-lt 38-ni ning tõsta UCI-le makstavat tasu 20 protsendi võrra, vahendab Rattauudised.ee. "Käisin eelmise aasta lõpus Mallorcal World Touri seminaril eesmärgiga saada vastuseid, kuid meeskondade mänedžeridel polnud võimalust küsimusi esitada. Kui nägin hiljem UCI ametnikke ratastega ringi sõitmas, mõistsin, miks seminar just Mallorcal toimus," märkis Madiot.

Prantsuse Rahvusliku Rattaliiga presidendina tagasi valitud Madiot kinnitas, et FDJ ei võta osa uuest World Touri võidusõidust, oktoobris peetavast Tour of Guangxist.

"Eelmise aasta alguses teatas Cookson, et World Tour laieneb Hiinasse läbi olemasolevate võistluste. Reeglites on kirjas, et enne World Touri kalendrisse jõudmist peab võidusõit olema toimunud kaks aastat. Nüüd ei austa UCI enda reegleid," kritiseeris Madiot.

Madiot’ hinnangul peaks Hiinas enne suurte võistluste toimumist järele aitama kohalikku rattasporti. "Tour of Qinghai Lake’ist võttis osa kuus ja Tour of Taihu Lake’ist kaheksa Hiina ratturit! Kas UCI teeb midagi, et aidata hiinlasi World Touri sõitudele? Kuidas nad saavad areneda, kui nad isegi ei osale? Oleme Cooksonile öelnud, et UCI ei unustaks rattaspordi rohujuuretasandit," rõhutas Madiot.