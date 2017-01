Contador: numbrid näitavad, et suudan ikka veel Touri võita

Alberto Contador (Foto: AFP/Scanpix)

Kahekordne Tour de France’i võitja, 34-aastane Alberto Contador ei lase end statistikast häirida. Touri ajaloos on ainult neli ratturit, kes on aasta tähtsaima võistluse sama vanalt või vanemana võitnud. Viimasena sai sellise teoga hakkama Cadel Evans 2011. aastal, olles toona 34-aastane.

„Kui räägitakse, et vanuse kasvades muutub Touri võitmine raskemaks, siis see motiveerib mind rohkem seda teoks tegema,“ vahendab rattauudised.ee. Trek-Segafredo meeskonna ässa sõnu. „Hooaja sellises faasis loevad ainult testide tulemused ja numbrid näitavad, et suudan ikka veel Touri võita. Kõik muu on teisejärguline. Vanuseline statistika on küll olemas, kuid ma ei pööra sellele tähelepanu.“

Contador täpsustas, et hooaja peaeesmärk on loomulikult Tour, kuid tema kalendris on teisigi tähtsaid sõite. „Kui kogu mäng käiks ainult Touri nimel, oleks väga igav. Hooaja esimesel poolel on veel sõite, mis mulle palju tähendavad ja kus kavatsen kõvasti pingutada,“ kinnitas Contador, kes alustab hooaega 15.-19. veebruarini vältaval Andaluusia velotuuril.

Tulemust loodab Contador teha Pariis-Nice’il, Kataloonia tuuril ja Pais Vascol. Praegu on veel lahtine, kas ta osaleb ka Vueltal.