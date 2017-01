Tour de France'il jätkatakse soojuskaamerate abil petiste püüdmist  

Tour de France (Foto: Reuters/Scanpix)

Tegemist on Prantsuse Aatomienergia Komisjoni poolt välja töötatud seadmetega. Tegemist on kaasaskantavate kaameratega, mida saab kasutada raja ääres või ratturite grupiga kaasa sõites. Kaamera näitab, kas jooksude või raami seest eraldub soojust, mida võib eraldada sinna peidetud mootor, vahendab Rattauudised.ee.

Pärast seda, kui eelmisel aastal tuvastati mootor Belgia cyclo-crossi ratturi Femke Van Den Driessche sõiduvahendist, on spekuleeritud, et mehaanilist dopingut kasutatakse laialdasemalt. Sääraste mootorite ungarlasest leiutaja Istvan Varjas on lubanud, et peagi eetrisse minevas telesaates toimub suur paljastus.

Prantsusmaa parlamendis on arutatud ka mehaanilise dopingu kasutajatele kriminaalkaristuse määramist, kuid see ettepanek ei leidnud toetust.