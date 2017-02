Astana mänedžer: Chris Froome'i ei ole mõtet Girole kutsuda

Chris Froome (Foto: Reuters/Scanpix)

Ühe sellise arvamuse käis välja Tanel Kangerti tööandja Astana mänedžer Giuseppe Martinelli, vahendab rattauudised.ee. „Olen Giro korraldajatele korduvalt öelnud, et nad Froome’i ei kutsuks, sest minu hinnangul rikuks ta peo ära,“ lausus Martinelli naerdes.

„Loodan, et Froome ei mõtle kunagi Girole ja keskendub Tourile. Kui ta peaks Girol osalema, siis on see kindlasti parem publikule ja fännidele, kuid meie saame väga ohtliku rivaali ning ma ei taha öelda, kuidas see kõik lõppeda võiks. Olete näinud, et kui Touril midagi erilist ei juhtu, siis… Vaadake kasvõi mullust Vueltat. Froome ei liikunud nagu mootor, kuid kui ta poleks ühel päeval valearvestust teinud, tulnuks pärast Touri ka Vuelta üldvõit. Froome ei pea kellelegi midagi tõestama. Ta on suurtel velotuuridel tugevaim.“

Sky meeskond eesotsas Froome’iga keskendub tänavu Tourile nagu ka tema rivaalid Alberto Contador (Trek-Segafredo), Richie Porte (BMC Racing) ja Romain Bardet (Ag2r La Mondiale). Girol on aga lubanud startida üldvõitu kaitsev Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida), Nairo Quintana (Movistar), Fabio Aru (Astana) ja Tom Dumoulin (Sunweb). Itaalia velotuuril on Sky liidriteks Geraint Thomas ja Mikel Landa.