Astana sõlmis lepingu andeka norralasega

Astana jalgrattur (Foto: LaPresse/Scanpix)

„Saada World Touri meeskonnas profiratturiks on olnud pikka aega mu suurim unistus,“ vahendas Rattauudised.ee Korsäthi sõnu. „Järgmisel aastal saab see tänu Astanale teoks, kes usub minusse ja tegi mulle pakkumise. See on suur samm edasi ja olen võimaluse eest tänulik. Tahan tänada Team Joker – Byggtorgetit, kes on mind ratturina arendanud.“

Korsäth on end tõestanud tugeva temposõitjana. 2013. aastal võitis ta Circuit des Ardennesi velotuuril meeskonnasõidu. 2014. aastal oli Korsäth parim Duo Normandil. Eelmisel aastal saavutas Korsäth kolmanda koha Ronde van Vlaanderen Beloftenil ning võitis pronksi Norra meistrivõistlustel eraldistardis ja Chrono des Nations U-23. Lõppenud hooajal võitis Korsäth etapi Gironde tuuril.

„Kuigi meeskonna esitlus toimus paar nädalat tagasi, otsustasime koosseisu veel ühe mehega täiendada,“ selgitas Astana mänedžer Aleksandr Vinokurov. „Maailmameistrivõistlustel Dohas avaldas Korsaeth muljet Alexander Kristoffi heaks tööd tehes. Enne lepingu sõlmimist saime tema potentsiaalis veenduda treeninglaagris Calpes. Loodame, et Korsäth on meile suureks abiks ühepäevasõitudel.“