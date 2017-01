Richie Porte kerkis kodusel velotuuril liidriks

Richie Porte (Foto: AFP/Scanpix)

BMC Racingu rattur tõusis liidriks pärast võiduga kulmineerunud teist etappi (Stirling - Paracombe; 148,5 km), kus edestas 16 sekundiga hispaanlast Gorka Izagirret (Movistar) ja kolumblast Esteban Chavesi (ORICA-Scott).

Kokkuvõttes on Porte'i edu Izagirre ees täpselt 20 sekundit. Chaves jääb maha 22 sekundiga. Vähem kui poole minutiga jääb liidrist kokku 19 sõitjat.

Mullu velotuuri võitnud austraallane Simon Gerrans (ORICA-Scott) jääb Porte'ist 58 sekundi kaugusele ja paikneb 36. positsioonil. Avaetapi parim Caleb Ewan (ORICA-Scott) kukkus 99. kohale (+9.28).

Tour Down Under koosneb kuuest etapist, millest viis esimest on künklikul trassil ja viimane viiakse läbi tasasel maal. Ühtki eestlast Down Underil kaasa ei tee.