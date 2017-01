Mänedžer: profiratturite lepingud on ajale jalgu jäänud

Jalgrattasport. (Foto: AFP/Scanpix)

Rattaspordi mänedžmendiga tegeleva ettevõtte SEG Cyclingu üks juhtidest Martijn Berkhout kirjutab oma blogis, et professionaalne rattasport astus lõppeval aastal sammu tagasi. Ja seda mitmes punktis.

Berkhouti sõnul tuleks põhjalikult üle vaadata lepingutega seonduv, vahendab rattauudised.ee. Praeguste reeglite kohaselt on rattur klubiga seotud 1. jaanuarist 31. detsembrini. Selle perioodi vältel on sportlane kohustatud kandma meeskonna riietust ja sõitma meeskonna rattaga.

Tiimi vahetades on aga hädavajalik uut sõiduvahendit seadistada ja sellega kohaneda. „Kujutage ette, et vormel-1 sõitja Max Verstappen sõlmib lepingu Mercedesega ja ta peab testpäevadel sõitma Red Bulli masinaga. See mõte tundub hullumeelne, kuid paraku rattaspordis praegu nii on,“ tõi Berkhout näite.

Tõsi, kui rattur ja tema vana klubi on heades suhetes, saab ta loa uue meeskonna ratta selga ka varem istuda. Kui luba ei tule, võib sportlane saada trahvi või jääda ilma detsembrikuu palgast.

See omakorda tekitab kummalise olukorra. Rattur on küll uue klubiga treeninglaagris, kuid peab kandma vana tööandja vormi, sõitma (mitte alati) vana rattaga ja klubi ei tohi teha temast uue meeskonna vormis pilte.

Berkhout pakub, et lepingud võiksid kesta 1. novembrist 31. oktoobrini. Siis saavad meeskonnad uue koosseisuga täie hooga uueks hooajaks valmistuda ja need klubid, kes on sunnitud tegevuse lõpetama, ei pea detsembrikuu eest niisama palka maksma.