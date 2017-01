EM-finaalturniir andis Prantsusmaa majandusele võimsa tõuke

(Foto: Reuters/Scanpix)

Läinud suvel Prantsusmaal aset leidnud jalgpalli EM-finaalturniir andis korraldajamaale tugeva majandusliku tõuke. Uuring näitas, et finaalturniir jättis Prantsusmaale veidi enam kui 1,2 miljardit eurot.

Raporti koostasid Prantsusmaal Limoges’is asuv spordiõiguse ja -majanduse keskus CDES (ingl k Centre for Sports Law and Economy) ning pealinnas Pariisis tegutsev Keneo agentuur. Arvutused näitavad, et turniiri külastanud ametnikud, meeskonnad ja lisaks 613 000 fänni jätsid finaalturniiri korraldajamaale 1,22 miljardit eurot, vahendab jalgpall.ee Euroopa jalgpalliliidu kodulehekülge UEFA.com.

„Pole kahtluski, et EM-finaalturniiri võõrustamine on korraldaja jaoks majanduslikult väga kasulik,“ ütles UEFA ürituste korraldamise juht ning finaalturniiri juhtinud Martin Kallen. „UEFA EURO 2016 näitas, et fännid lähevad massiliselt kaasa oma rahvuskoondist toetama ning raportis esitatud numbrid tõestasid, kui suur hulk raha korraldajariigi majandust aitas.“

EM-finaalturniiril osales mullu esmakordselt 24 meeskonda. Väliskülalised veetsid Prantsusmaal keskmiselt 7,9 päeva ning kulutasid keskmiselt 154 eurot päevas. Kokku jätsid oma meeskonnale kaasa elama tulnud fännid Prantsusmaale 625,8 miljonit eurot.

Majanduslikust vaatevinklist oli Prantsusmaa jaoks tegu väga kasumliku üritusega – finaalturniiri ettevalmistusteks kulus riigil 200 miljonit eurot maksumaksja raha.

2020. aasta EM-finaalturniir toimub esmakordselt 13 erinevas linnas üle Euroopa. Turniiriga tähistatakse jalgpalli Euroopa meistrivõistluste 60. sünnipäeva.