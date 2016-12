Ats Purjest huvituvad mitmed välisklubid

Ats Purje (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

31-aastane Purje on viimased kaks hooaega mänginud just Kalju ridades, lüües 61 Premium liiga mänguga kokku 30 väravat, vahendab Delfi Sport.

"Tema vastu on huvi tundnud mitmed välisklubid. Kui tekib tõsine huvi ja võimalus, siis oleme mõistagi valmis asja arutama," tõdes Kalju president Kuno Tehva. "Praegu on aga Ats veel meie mängija - tal on veel aasta lepingut järel."

Delfi andmetel on Purje naasmas Soome kõrgliigasse Kuopion Palloseura ridadesse - meeskonda, kus ta enne Nõmme mändide alla kolimist kolm hooaega pallis.

Nii Tehva kui Purje jäävad KuPS-ist rääkides kidakeelseks. "Ei saa seda kommenteerida," sõnas Tehva, kommentaaridest loobus ka mängija ise.

Aastatel 2012-14 tegi Purje KuPSi ridades kaasa 76 Soome Veikkausliiga kohtumises, lüües selle ajaga 19 väravat.