VIDEO | Premium liiga avaringi tutvustab jääaugust väljuv Vladimir Voskoboinikov

Mehiste meeste mäng (Foto: Eesti Jalgpalli Liit)

Täna algas Premium liiga uue hooaja esimest ringi tutvustav kampaania „Mehiste meeste mäng“, mille käigus on järgmise kahe kuu jooksul kavas erinevad põnevad tegevused.

„Läheneme Premium liiga tutvustamisele ringidepõhiliselt. Igal ringil on oma kindel fookus koos tegevuste, sihtrühmade ja esitlejatega,“ lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Avaringi kampaania tõstab esile liiga sportlikku poolt, värskeid koosseise, põnevat starti uuele hooajale ja ootusärevust. Hooaja avalöögi teravik on suunatud klubide sisemistele kogukondadele ja traditsioonilisele jalgpallihuvilisele.



„Kontseptsiooni väljatöötamisel ja elluviimisel on oluline koostöö klubidega. Meil on 10 omanäolist klubi, kes viivad ellu ühtset nägemust Premium liigast kui Eesti suurimast vaatemängust,“ märkis Rei.

Premium liiga avavoor toimub 3. ja 4. märtsil.