Artur Kotenko sõlmis lepingu Narva Transiga, kuigi võimalus oli jätkata ka välismaal

Artur Kotenko (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

"Olid variandid jätkata karjääri Valgevenes või Lätis, aga otsustasime, et meie perekonnal on Eestis parem. Matvei Igoneni välismaale lahkumise korral olnuksin valmis tugevdama Infonetti, aga lõpuks sain pakkumise Narvast. See pakkumine rahuldab mind," rääkis Kotenko rus.err.ee-le.

Laupäeval mängis Kotenko halliturniiri kohtumises Pärnu Vapruse vastu esimese poolaja ja hoidis oma puuri puhtana. Täna kuulus ta põhikoosseisu treeningmängus Peterburi Zeniti duubelmeeskonna vastu ja hoidis taas oma värava lukus.

Kotenko eelmine koduklubi oli Saligorski Šahtjor (Valgevene), kus ta veetis kolm aastat. Lisaks Eestile ja Valgevenele on ta karjääri jooksul klubijalgpalli mänginud ka Soomes, Norras, Küprosel ja Aserbaidžaanis.