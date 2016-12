FCI Tallinn mängib hooaja eel nii soomlaste kui ka lätlastega

Nõmme Kalju - Infonet (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

FCI Tallinna põhivõistkond peab 2016.-2017. aasta hooajavahelise perioodi jooksul üheksa kontrollmängu. Lisaks EJL taliturniirile, kus meeskonna vastasteks on Premium Liigas teise kuni kuuenda koha saavutanud meeskonnad, on FCI Tallinn leppinud kokku ka neli sõprusmängu Soome ja Läti klubidega.

Seejuures FCI vastase FC Lahti praegune peatreener Toni "Toke" Korkeakunnas ja FCI Tallinna peatreener Aleksandr Puštov on endised klubikaaslased. 90-ndate alguses mängisid nad koos Soome esiliiga klubis Seinäjoen TP-55.

"Uueks hooajaks ettevalmistumise raames otsustasime lisaks EJL taliturniirile pidada ka sõprusmänge klubidega naaberriikidest," kommenteeris Puštov klubi kodulehekülje vahendusel.

"FK Jelgava vastu mängime Riias, FK Liepajaga kohtume Baltimaade karika raames Tallinnas, siis ootab meid Soome, kus mängime Lahtis samanimelise jalgpalliklubi vastu. Lõpetame sparringud samuti Tallinnas meie vana hea tuttava Riia FK Metta vastu."

"Viimane mäng on ühtlasi ka peaproov hooaja eel. Mainin, et Lahtil ja Jelgaval on suured Euroopa kogemused. Suvel ootavad meid ees mängud eurosarjades, seega just rahvusvahelist kogemust oleks vaja saada."

