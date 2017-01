Senine Levadia jalgpallur: ei ole kerge Eestist välismaale pääseda

Andreas Raudsepp (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Seni Tallinna FC Levadia jalgpalliklubi esindanud Andreas Raudsepp avaldas, et hetkel on välisklubi otsingud jäänud jututasandile pidama ning tõsiseid huvilisi on väga raske leida.

"Ausalt öeldes tahaks, et läheks libedamalt. Huvi tundub, et nagu siit-sealt oleks, aga kõik on hetkel vaid jututasandil ning konkreetset pakkumist ei ole. Ei ole kerge Eestist kuhugi normaalsesse kohta minna," sõnas Raudsepp intervjuus Soccernet.ee portaalile.

"Ma ei ole veel nii nimekas, et saaks valida, kuhu minna. Pigem on praegune seis selline, et tuleb minna sinna, kuhu pakutakse. Kindlasti tahaks end välismaal proovile panna. Selge on ka see, et olen viimased paar aastat vigastustega veidi kimpus olnud. Ei ole lihtne kuhugi välismaale saada, aga kui tuleb mingi võimalus, siis kasutan selle ära," lisas 23-aastane poolkaitsja.

Raudsepp on avatud ka teise Eesti klubide pakkumistele: "Praegu hoian Levadiaga vormi ja eks näha ole, mida nemad suudavad ja tahavad pakkuda. Siis võib ka edasi mõelda. Võib öelda, et olen avatud Eesti-siseselt kõikidele pakkumistele, aga loomulikult kui Levadiaga saaksime sobivale kokkuleppele, siis poleks mul ka seal jätkamise vastu midagi."