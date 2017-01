Tarmo Neemelo: uuel hooajal on eesmärgiks võita kõik, mis Eestis võita annab

Tarmo Neemelo (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

3. jaanuaril tegi Nõmme Kalju esindusmeeskond oma 2017. aasta esimese treeningu, et jätkata hooaja ettevalmistustega. Teenekas ründaja Tarmo Neemelo, kes pikendas oma lepingut Nõmme Kaljuga veel vähemalt üheks hooajaks, kinnitas klubi kodulehe vahendusel, et eesmärgid uueks aastaks on kõrged.

"Üks kindel asi oleks see, et meistriks tulla, eelmine hooaeg see ei õnnestunud. Kindlasti veel õnnestumiste alla kuuluvad eurosarja mängud, et suutsime kaks ringi edasi minna. Türklaste vastu enam püssirohtu ei jagunud, aga laias laastus võib rahule jääda. Peaeesmärk jäi küll täitmata – meistritiitel, aga väga hull see hooaeg ka ei olnud," vastas Neemelo küsimusele, mis vajaks muutmist võrreldes eelmise hooajaga.

Neemelo lisas: "Meeskondlikult kindlasti meistriks tulla, karikavõit – võita kõik, mis Eestis võita annab. Eurosarjas ka võimalikult palju võita, mida kaugemale jõuame, seda parem. Seal ju ikka oleneb kahest mängust, see nii kerge ei ole. Isiklikult ütleme, et rohkem Eesti liigas väravaid lüüa. Eelmine hooaeg see saldo jäi natuke väikseks. Isiklikult olekski eesmärgiks rohkem mänguaega saada ja väravaid lüüa, et võistkonda aidata."

