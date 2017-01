Mullu Infonetis säranud äärepoolik liitub Nõmme Kaljuga

Nikolai Mašitšev (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

"Tunnen Kaljuga liitumise üle suurt rõõmu. See on meeskond ja klubi, kes püstitab alati kõrgeid eesmärke ja soovib pidevalt areneda. Peatreeneri nõudmistega olen hästi kursis, meeskonnakaaslastega tuttav ja mõnega isegi eelnevalt koos mänginud," sõnas Mašitšev Kalju kodulehekülje vahendusel. Eelmisel hooajal lõi ta Premium liigas seitse väravat ja andis 12 tulemuslikku söötu.

"Usun, et minu sulandumine kollektiivi saab olema kiire ja tahan eelkõige tõestada, et olen põhikoosseisu mängija, kes aitab meeskonnal püstitatud eesmärke ellu viia. Ootan huviga uut ja põnevat hooaega, et pakkuda häid emotsioone nii Kalju toetajatele kui ka fännidele!"

"Olen Mašitševiga varem töötanud ja tema võimed on meile hästi teada," lisas Kalju peatreener Sergei Frantsev. "Tegemist on kvaliteetse jalgpalluriga ja meie jaoks vajaliku täiendusega kuid edaspidine sõltub juba temast endast, sest konkurents on meeskonnas suur."

Eelmised kaks hooaega esindas Mašitšev FC Infoneti värve, samuti on ta mänginud Sillamäe Kalevis, FC Floras, TVMK-s ja Vilniuse Vetras. Senise karjääri jooksul on Nikolai Mašitšev mänginud Eesti Premium liigas kokku 292 mängu ning löönud 61 väravat.

Mašitševi on võimalik Nõmme Kalju särgis näha juba sellel reedel, 13. jaanuaril kell 19.15, kui Taliturniiri raames kohtutakse EJL sisehallis Sillamäe Kaleviga.