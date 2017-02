Trans lõi käed CSKA kasvandikuga

Narva Trans (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

19-aastane Ferapontov kuulus Transi koosseisu juba mängus Pärnu Vaprusega, mis toimus neljandal veebruaril. Leping sõlmiti aastaks ajaks, vahendab Soccernet.ee.

Ferapontovi näol on tegemist Kurskis sündinud ründajaga, kes pallis viimased viis aastat Moskva CSKA noortetiimides.

Fedorenko esimesed muljed Transi mängijana: "Olen väga rahul, et just Narvaga liitusin. Poisid on mind väga kenasti vastu võtnud. Tahan mängijana areneda ning samas ka klubi edasi viia."