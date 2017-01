Arno Pijpers: olen minagi Hiinast tööpakkumisi saanud

Arno Pijpers (Foto: ETV)

Tallinna Flora jalgpallimeeskonna peatreener Arno Pijpers avaldas klubi fännide küsimustele vastates, et on saanud tööpakkumisi ka Hiinast.

"Isegi Eestiga oleme korra Hiinas mänginud ja pärast seda olen sealt pakkumisi saanud, aga ma arvan, et nad on veel kõvasti maas, eriti jalgpallikultuuris, ehk usun, et nad peavad seda veel kõvasti parandama. Aga ausalt öeldes olen sisuliselt igal pool maailmas töötanud, ehk Hiina on samuti variant," rääkis Pijpers FC Flora Facebooki lehel üleval olnud videos.

Flora kohta ütles treener, et uue hooaja eel välismängijaid testimisele ei tule ning meeskonna personalis muudatusi pole vaja teha. Floraga treenib praegu Pijpersi sõnul 121-kordne internatsionaal Enar Jääger.