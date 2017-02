Usbekistanist Eestisse naasnud Maksim Lipin: seal on teine maailm!

Maksim Lipin

Hiljuti Usbekistanis Muborak Mash'alis testimisel käinud endine noortekoondislane Maksim Lipin (24) on tagasi Eestis. Ta tunnistas, et võõrsil nähtu oli midagi täiesti teistsugust.

Möödunud hooajal pallis äärepoolkaitsja Sillamäe Kalevis. Eelnevalt on ta kõrgliiga tasemel mänginud ka Narva Transis, Levadias ja Infonetis. 2016. aasta lõpus rääkis ta, et sooviks end välismaal proovile panna. Nüüd panigi, kui veetis kolm nädalat Usbekistani kõrgliigas mängiva Mash'ali juures.

"Seal on teine maailm! Liiga suur elatustaseme vahe," rääkis kodumaale naasnud Lipin Soccernet.ee-le. Esialgu oli ta meeskonnaga Usbekistani pealinnas Taškendis, misjärel riigi väiksemaid kohti külastati. Seal üllatus mees väljakute kehvas või lausa olematus kvaliteedis.

Testimine ise läks aga muidu hästi. "Suutsin seal ikka väravad ära lüüa. Ma oleksin võinud sinna ka jääda, aga agent ütles, et võib-olla suvel tuleb midagi paremat."

"Ma valisin selle variandi ja kannatan veel ning loodan midagi paremat leida. Aga see sõit oli heaks kogemuseks mulle ning nüüd juba tean, mida oodata," vaatas Lipin juba suviste võimaluste poole. Hing ihkab ikkagi uute väljakutsete järele.

Kuigi tema leping Sillamäe Kaleviga lõppes möödunud hooajaga ning talvel on ta Eestis treeninud ka valitseva meistri Infonetiga, on hetkel kõige reaalsem taas Kaleviga liitumine. "Ma arvan, et [jätkan] Sillamäel. Aega on jäänud vähe! Mõtlesin, et teenin välismaal lepingu, aga kuidas öeldakse: kõik, mida ei tule, selle järel tuleb midagi paremat," ütles ründav ääremängija lõpetuseks.