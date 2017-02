Nõmme Kalju lõi käed brasiillasest ründava poolkaitsjaga

Foto on illustratiivne. (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Carlose näol on tegemist resultatiivse ründava poolkaitsjaga, kellel on õnnestunud juba praegu Kalju eest mitmeid väravaid lüüa, kirjutab Kalju kodulehekülg.

Ise iseloomustab brasiillane ennast kui mitmekülgset mängijat, kelle tugevateks külgedeks on vastupidavus, kiirus ja jõulisus. "Kalju on suurepärane klubi, meil on väga hea meeskond, kus iga mäng on väljakutse. Mul on hea meel olla osa klubist, kus saan arendada oma karjääri ja kus on eesmärk võita tiitleid!."

Esindusmeeskonna abitreeneri Sergei Terehhovi sõnul pole Carlos tüüpiline brasiillane, kes soovib tööd teha ainult palliga, tema panus meeskonna tegevusse on väga suur.

"Ta oli meie juures kaua testimisel – selle aja jooksul suutis ennast näidata heast küljest ja teenis sellega endale ka lepingu," lausus Terehhov. "Mängija, kelle prioriteetideks on meeskonna nõudmiste heal tasemel täitmine on alati väärtuslik ükskõik millisele klubile."

Varasemalt on Carlos esindanud kodumaaklubisid Sampaio Correa FC ja Uniclinic Atletico Clube ning Bosnia ja Hertsegoviina meeskonda HNK Branitelj Mostar. Kaljus saab Carlos endale särginumbri "20".