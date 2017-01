Valitsev meister FCI Tallinn tugevdas ridu kahe Narva Transi mängumehega

Kirill Nesterov (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Roman Nesterovski sündis 1989. aastal Narvas ja on sealse jalgpalli kasvandik. Tema karjäär suures jalgpallis algas III liiga klubis JK Voka 2005. aastal, kust ta 2006. aastal läks üle Jõhvi Orbiiti. Edasine jalgpallitee viis Romani Sillamäele, kus ta 2007-12 aastail esindas kohaliku Kalevi värve, kellega 2009. aastal võitis Meistriliiga hõbemedalid.

Aastast 2012 oli Roman kodulinna meeskonna Narva Transi põhimees ja ka kapten. Oma positsioonile vaatamata on Roman Transi eest löönud 3 aastaga 19 väravat, olles kindel nii standardolukordades kui ka penaltipunktil. 2016. aastal mängis Roman kõik 36 kohtumist Premium Liigas ja kõik kohtumised olid seejuures avavilest lõpuvileni välja! Kokku on tema saldol Premium Liigas 248 mängu ja 29 väravat.

Roman Nesterovski sõnas FCI Tallinna kodulehe vahendusel: "Mul on hingel praegu kõige paremad tunded! Olen väga õnnelik oma ülemineku üle. FCI Tallinn on supermeeskond ja tingimused on siin ka kõige-kõige paremad! Arvan, et liitumine FCI Tallinnaga on suur samm nii minu kui ka mu pere jaoks! Olen kindel, et annan klubi heaks endast kõik ja koos saavutame palju!"

Kirill Nesterov on samuti pärit Narvast. 2008-14 aastail viibis Roman Venemaa tugevuselt kolmandas liigas mängides Voroneži oblasti Liski Lokomotivi eest, kus sai kirja 162 mängu ja 29 väravat. 2014. aasta suvel vahetas ta klubi Voroneži Võbor-Kurbatovi meeskonna vastu, ent pärast antud meeskonna pankrotistumist liitus Narva Transiga 2015. aasta suvel. Pooleteise aasta jooksul mängis ta Transi eest 48 korral ja lõi 9 väravat.

Kirill Nesterov: "Nagu Roman, olen ka mina väga õnnelik selle ülemineku üle. Nüüd on aga kõige tähtsam usinasti treenida ja hooajaks ette valmistuda. Meid ootab väga palju põnevaid asju 2017. aastal, seega peab tihedaks mängugraafikuks valmis olema!"

Ka FCI Tallinna peatreener Aleksandr Puštov jäi üleminekutega väga rahule: "Kahtlemata annavad need mängijad meile palju juurde! Need üleminekud olid meil juba detsembrist saati plaanis ja nagu oli ka klubi soov – tahtsime näha eelkõige kohalikke mängijaid. Arvestades fakti, et meie klubist lahkus Nikolai Mašitšev, siis oli meil vaja säärast ääremängijat nagu Nesterov. Arvan, et Kirill on igati õige valik. Lisaks sellele näen, et tal on väga suur tahtmine areneda. Veelgi enam – Kirill on mitmekülgne mängija, kes oskab mängida ka teistel positsioonidel. Roman Nesterovski on aga väga kogenud mängija ja usume, et tema tase ja liidriomadused annavad palju lisatugevust ja stabiilsust meie kaitseliinile. Ees on ootamas pikk ja keeruline hooaeg, millega usun et saame Romani abiga hakkama!"