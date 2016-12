Pärnu ründaja liitus Paide Linnameeskonnaga

(Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Aastatel 2015-2016 lõi Hanson Pärnu Linnameeskonna särgis 65 Premium liiga mängus 9 väravat. Viiel eelneval aastal oli Hansoni saldoks noorteliigades, madalamates liigades, karikavõistlustel ja Esiliiga tasandil 153 mängu ning koguni 167 tabamust, vahendab Paide Linnameeskonna kodulehekülg.

Henri Hanson: "Paide Linnameeskonnaga liitumise üle on mul väga hea meel. Arvan, et keskkonnavahetus oli mulle väga vajalik ning nüüd saan ennast veelgi tõsisemalt proovile panna. Uus meeskond ning uus treener on väga sümpaatsed ning näha on tugevat konkurentsi igale positsioonile. Treeningud on olnud vägevad, alati on midagi uut ja põnevat ning nii treenerite kui ka mängijate suhtumine on väga professionaalne. Tööd ja trenni on vaja teha palju, aga selleks ma siin olengi, et läbi heade treeningute ja tingimuste areneda mängijana järgmisele tasemele."

"Jään põnevusega ootama uut hooaega uue meeskonnaga ning loodan, et uus karjäärietapp toob kaasa positiivseid sündmusi nii mulle endale kui ka Paide Linnameeskonnale!" jätkas Hanson. "Pärnu on ja jääb minu kodulinnaks, mistõttu Pärnule soovin palju edu edaspidiseks. Veel soovin tänada kõiki Pärnu treenereid, meeskonnakaaslaseid kui ka fänne tehtud töö ja seal oldud aja eest!"

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: "Henri Hanson on hea triblinguga äärepoolik, kes on näidanud head minekut meie treeningutel. Olen veendunud, et Henri teeb meiega liitudes oma mängijakarjääris olulise sammu edasi."