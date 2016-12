Igor Prins: iga võit on positiivne ja karikas jälle käes

Levadiaga sama arvu punkte kogus ka Eesti meistermeeskond Tallinna Infonet, kes jäi aga omavahelises kohtumises Levadiale 1:2 alla ja kehvem oli ka Infoneti väravate vahe.

Kas revanš meistrivõistlustel allajäämise eest? "Eks see aastalõputurniir... põnev ju, esmakordselt siin Tartus. Eks ta selline šõu on," lausus Levadia peatreener Igor Prins Vikerraadiole. "Noh, mis revanš... võitsime ära selle! Ma ei teagi, millal Levadia viimati seda turniiri võitnud on. Aegu ammuseid vist. Aga iga võit on positiivne ja karikas jälle käes."

Turniirivõit kindlustati viimase vooruga, kui alistati 3:1 ka vana rivaal Tallinna Flora, kes jäi lõpuks kuuendaks. "Ma küll ei oodanud, et emotsionaalne ja tahtmist täis mäng on," sõnas Prins. "Ikkagi viimane mäng ja kaks pikka päeva veedetud. Aga väga hea mõnus mäng oli."

Prins tundis ka heameelt, et kõik Levadia mängijad tahtsid ise turniirile tulla. "Eks me ka vaatasime, kes seal natuke vigastatud on ja neid vendasid ei võtnud. Aga ikkagi kõik oma mängijad, kes elus-terved on, tahtsid kõik tulla. Me ei hakanud seal mingisuguseid erandeid kellelegi tegema. See oli positiivne, et kõik tahtsid ise mängida."