Tammeka ründaja liitus Paide Linnameeskonnaga

Paide Linnameeskond (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Tristan Koskor: "Kõige huvitavam aasta minu elus. Oli väga palju muutusi, säravaid hetki ja negatiivseid emotsioone. Vesteldes peatreener Zahovaikoga, kes kutsus mind Paide Linnameeskonna esimesele kogunemisele, et minu oskusi üle vaadata, olin ma mega põnevil - viisakalt öeldes hüppasin rõõmust lakke. Keskkonnavahetus sujus hästi, klubis on väga noor ja tahtejõuline seltskond, kõik on ühe eesmärgi peale väljas, mis tegi sulandumise kindlasti hõlpsamaks."

"Paide treeningud on väga mitmekülgsed, peale trenni on ikka korralikult ''toss'' väljas ja kõik mängijad jätavad kogu oma energia platsile. Huvitav on see, et siin ma olen hakanud tähele panema, mis on minu nõrgad küljed, millele ma detailsemalt väga tähelepanu ei olnud varem pööranud. Mul on väga-väga palju õppida ja lihvida, aga iga päev käib töö selle nimel. Mul tuleb individuaalselt juurde veel teha, kuid sihid on paigas. Peatreener Zahovaiko on juba andnud palju huvitavaid nippe, kuidas ründes käituda. Nüüd tuleb neid praktiseerima hakata - proovin kõmmutada sama palju väravaid, kui tema! Paide Linnameeskond on minu eest imeliselt hoolitsenud, kogu staff, juhatus, meeskonnakaaslased ja peatreener, aitäh teile!"

"Tahan südamest tänada oma koduklubi ja fänne, kes kasvatasid minust sellise inimese nagu ma praegu olen. Kui tagasi vaadata Tammekas mängitud hooaegu, siis halva maigu jätab see, et ei löönud ehk nii palju väravaid, kui oleksin ise tahtnud. Tegime mitmes asjas ajalugu, purustasime Sillamäe, võtsime Floralt tiitli, olime Tartu Leicester – need olid unustamatud hetked. Paide ridades on minu eesmärk olla meeskonnale nii kasulik kui võimalik - olla resultatiivne, lüüa palju väravaid ja anda väravasööte. Pakkuda Paide Linnameeskonna fännidele palju rõõmsaid emotsioone ja show’d."

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: "Otsisime endale noort pikakasvulist ründajat ning Tristan Koskori näol leidsime, mida otsisime! Tristani füüsiline võimekus on muljetavaldav, ta on väga mobiilne ja terav poiss. On ka elemente, mis vajavad järeleaitamist. Noormees on motiveeritud ja töökas, tal on kõik eeldused olemas, et saada heaks väravakütiks. Anna tuld Tristan!"