Kodumaale naasnud Pavel Londak: välismaalt head pakkumist ei tulnud

Viimased kümmekond aastat välismaal, peamiselt Norras, klubijalgpalli mänginud Pavel Londak on alates jaanuarist Nõmme Kalju väravavaht. Mullu Trondheimi Rosenborgiga Norra meistriks ja karikavõitjaks tulnud 36-aastane Londak on õnnelik, et karjäär jätkub.

"Praegu oli selline olukord, et mul ei olnud head pakkumist välismaalt ja pidin tulema tagasi koju," sõnas Londak ETV spordiuudistele.

Londak tunnistab, et Kalju näitas tema vastu üles konkreetset huvi ja tegi ka sobiliku pakkumise - võimalus on mängida ise, aga hakata tasapisi ka noori treenima. Norras nähtud professionaalsust jääb ta taga igatsema.

"Seal on kõik korras. Eestis on natukene teistmoodi. Aga ma loodan, et varsti pöördub kõik professionaalsemaks ja klubid hakkavad paremini tööle. Ma tunnen, et võin mängida veel paar aastat ja siis vaatama edasi, praegu on veel jõudu," lisas Londak.