Flora vastu säranud Tumasjan: peame Tammekale vastu minema ilma eufooriata

FCI Tallinn - FC Flora (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

"Arvan, et 5:0 skoor on alati üllatav. FC Flora on keeruline ja tugev vastane, kutid on väga head positsioonirünnakus. Aga me valmistusime väga tõsiselt mänguks ja püsisime väga kontsentreerituna. Õppisime vastast korralikult tundma ja see kõik aitas meil olla mängus suurem ja tugevam," võttis Tumasjan eilse lahingu kokku Soccernet.ee vahendusel.

Kohtumise avaväravale andis Tumasjan karistuslöögist söödu, kuid ta tõdes, et see ei olnud päris konkreetne väljatöötatud lahtimäng. "Ma ei saa öelda, et töötasin selle kallal kindla aja, aga alati kui võimalik, töötame nendega ja need tõid tulemuse. Kogu raske töö, mis lõpuks toob mängus võidu - see põhjustab seletamatut rõõmu," ütles poolkaitsja, kes enda löödud värava oma tüdruksõbrale pühendas.

Reede õhtul kell 19 tehakse Sepa jalgpallikeskuses algust uue liigahooajaga ja mängumees manitseb ettevaatlikkusele, et mitte jääda liialt kinni superkarika tulemusse: "Muidugi selline mäng on kahtlemata inspireeriv, aga me ei tohi unustada, et see mäng on nüüd ajalugu ja minevikus. Peame mängule minema vastu positiivselt ja hea võitlusvaimuga, kuid ilma eufooriata."