Paide Linnameeskond hankis tugevdust Nõmme Kaljust ja FC Florast

Sören Kaldma (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

20-aastane Kaldma esindas aastatel 2008-2016 Nõmme Kaljut noorteklassidest kuni Premium liigani välja. Oma meistriliiga debüüdi tegi Kaldma 2015. aastal ning on Kalju särgis väljakul käinud 9 Premium liiga mängus. Hooajaeelsetes kontrollmängudes on Kaldma Paide eest mänginud nii keskkaitses kui kontrolliva poolkaitsja positsioonidel, kirjutab Paide Linnameeskond oma Facebooki lehel.

Sören Kaldma: „On hea meel liituda ambitsioonika Paide Linnameeskonnaga. Tänu võimekale ja väga teotahtelisele treenerite tiimile ning taustajõududele näen head võimalust teha arengus järgmine samm. Treeningutega liitudes mõistsin kiiresti, et Paide Linnameeskond on professionaalne ja arenev klubi, kus töö käib kindlate sihtide nimel ning konkreetse plaani järgi. Mul on suur soov ja tahe aidata klubil saavutada etteseatud eesmärgid. Meeskond on positiivselt häälestatud algavaks hooajaks ning raske töö ettevalmistuses on suures osas tehtud. Jääb üle see kõik mängudes ka realiseerida!“

21-aastane Alex Sander Sepp liitub Paidega hooajalise laenulepinguga FC Florast. Eelmisel aastal tegi Sepp debüüdi Premium liigas, esindades Rakvere Tarvast 19 mängus. Paide Linnameeskonna kontrollmängudes on senises karjääris pigem poolkaitsjana tegutsenud Sepp mänginud edukalt vasaku äärekaitsja positsioonil.

Alex Sander Sepp: „Olen äärmiselt rahul, et liitusin kahe hooaja vahel Paide Linnameeskonnaga. Usun, et peatreeneri mõtted ja ideed ühtivad minu jalgpallist arusaamaga ning ootan huviga tulevat hooaega, et saaksime näidata, kui hea ja ambitsioonikas meeskond meil on ning kui raske hakkab suurklubidel meie vastu olema. Meeskonnal ja kõigil taustajõududel on meeletu tahe ning suurepärane suhtumine, mille tahame ka tulemuseks vormistada!“

Paide Linnameeskonnaga on Premium liiga 2017. aasta hooaja eel liitunud ka Sten-Marten Vahi, Tristan Koskor, Henri Hanson, Andre Frolov, Edgar Tur, Magnar Vainumäe, Randy Padar ning hooajalise laenulepinguga Magnar Karofeld.